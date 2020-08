Mercato - Le Bayern veut garder Tolisso

Malgré une saison compliquée par les blessures, Corentin Tolisso (26 ans) s'était montré ferme au moment d'évoquer son avenir au Bayern Munich. Le Français (sous contrat jusqu'en 2022) ne comptait pas quitter le club bavarois et avait affirmé que le coach, Hans-Dieter Flick, comptait sur lui la saison prochaine. De son côté, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a fait entendre qu'il ne voulait pas se séparer du milieu français. "Tolisso ? Il reste. Il est content et on veut le garder" a-t-il assuré auprès de Tuttosport. D'ailleurs, au milieu de terrain Thiago Alcantara (29 ans) est sur le départ.