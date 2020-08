Mercato - Le Benfica abandonne le dossier Cavani

Vendredi, nous vous annoncions que le dossier Edinson Cavani semblait être en voie d'extinction au Benfica. Aujourd'hui, celui-ci a été définitivement enterré par le directeur du football du club lisboète, Rui Costa, qui s'est confié à Record.

"Je me suis mal exprimé", indique l'intéressé. "Bien sûr, de notre côté, les discussions sont closes. Benfica a formulé une offre, la meilleure possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que ce que nous pouvions. De notre côté le sujet est clos." Comme prévu, le Matador devra donc trouver un autre point de chute pour la saison 2020-2021.