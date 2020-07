Mercato - Le Benfica prêt à lâcher une somme colossale pour Edinson Cavani

Le Benfica Lisbonne, qui apparaît à l'heure actuelle comme le courtisan le plus chaleureux d'Edinson Cavani, serait prêt à investir 36 millions d'euros pour le faire venir au Portugal.

Le 12 août, le PSG se présentera au Stadio de la Luz de Lisbonne, pour y affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Et Edinson Cavani ne sera peut-être pas bien loin. Non pas que l'attaquant uruguayen, libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, soit finalement rappelé par Thomas Tuchel et les dirigeants parisiens, mais il pourrait être présent dans la capitale portugaise à une toute autre fin : négocier son futur contrat avec le Benfica.

Les Aguias et leur futur entraîneur, Jorge Jesus, ont fait du Matador (33 ans) leur priorité de recrutement, persuadé qu'ils signeraient ainsi une recrue capable de leur apporter autant sur le plan sportif que financier, grâce à l'exposition inhérente à un joueur de notoriété internationale, qui vient de boucler une aventure longue de sept ans au sein de l'un des clubs les plus médiatisés de la planète. Et d'après les informations d'O Jogo, ils seraient prêts à y mettre le prix !

Cavani ferait exploser la masse salariale du Benfica

36 millions d'euros, c'est la somme que les vices-champions du Portugal pourraient investir pour faire venir Cavani. Son frère et agent Walter Guglielmone, déjà présent à Lisbonne, aurait proposé 12 millions d'euros de prime à la signature d'un contrat étalé sur deux ans et assorti d'un salaire annuel brut de 12 millions également (6 M€ net). D'abord refroidis par ces exigences, en inéquation totale avec leur grille salariale actuelle (le plafond est à 5 M€ brut), les dirigeants lisboètes seraient finalement ouverts à la discussion. Leur rêve semble permis.