Mercato - Le Betis fixe le prix de Nabil Fekir

Nabil Fekir (26 ans) réalise des prestations remarquées depuis son arrivée au Betis Seville (7 buts, 6 passes décisives en 22 matchs de Liga). Comme révélé précédemment, plusieurs cadors européens lui font actuellement les yeux doux. C'est notamment le cas du Real Madrid, de l'Atlético Madrid et de l'AC Milan qui seraient venus aux renseignements sur l’international français. Selon AS, le Betis de son côté, aurait déjà fixé le prix de son milieu offensif et espère en tirer une grosse somme. En effet, les dirigeants ne considéreront aucune offre en dessous des 50 millions d'euros.

Lyon, son club formateur, pourrait également recevoir un joli chèque si Fekir venait à être transféré cet été. Le club rhodanien, qui avait négocié lors de son départ en 2019 (pour 19,75 M€) un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value, récupèrerait près de 6 M€ si son ancien milieu offensif était vendu au prix fixé par le Betis.