Mercato - Le BvB s'est renseigné pour Mertens

De nouveau battu en championnat vendredi soir par Hoffenheim (2-1), le Borussia Dortmund pointe à la quatrième place du classement et pourrait accuser 7 points de retard sur les leaders au moment de partir en vacances pour les fêtes. Cet hiver, le BvB devrait chercher à se renforcer pour garder une chance de jouer les premiers rôles en championnat jusqu'à la fin de la saison, et tenter de passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Paris SG. Ce samedi, Sky Sport Italia affirme que les dirigeants du club allemand se sont renseignés au sujet de Dries Mertens.

Le contrat de l'attaquant belge avec Naples arrivera à son terme à l'issue de la saison, ce qui signifie qu'il pourra s'engager librement dans le club de son choix l'été prochain. Néanmoins, le joueur de 32 ans souhaiterait patienter jusqu'à l'issue de l'exercice afin de trouver un terrain d'entente avec Naples pour y prolonger l'aventure. Arrivé en 2013, Mertens totalise 118 buts sous la tunique napolitaine et n'est plus qu'à 3 réalisations du record détenu par Marek Hamsik et ses 121 buts. La première proposition de prolongation - un contrat de 2 ans avec un salaire de 4M€ par an et une prime à la signature - a été refusée par Mertens.