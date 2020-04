Mercato - Le Celtic fixe le prix d'Odsonne Edouard

Courtisé par Arsenal, Leicester, Everton, Lille et plus récemment Lyon, Odsonne Edouard (22 ans) devrait quitter le Celtic Glasgow cet été. Selon The Express, le meilleur buteur du championnat écossais (21 réalisations) aurait vu son prix être fixé à 28 millions d'euros. Un montant qui ne semble visiblement pas faire peur aux Gunners, inquiets par les potentiels départs de Pierre-Eymerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, au prochain mercato.

Vendu par le PSG, son club formateur, pour un peu plus de 10 millions d'euros aux Bhoys en 2018, l'attaquant français pourrait donc quasiment partir pour le triple. Même si Arsenal semble être en pôle position sur le dossier, l'Olympique Lyonnais garde un oeil attentif sur la situation d'Edouard. Le natif de Kourou (Guinée) a la possibilité de prendre le même chemin que Moussa Dembélé, également parti du Celtic pour rejoindre le Rhône il y a deux ans. En attendant, les courtisans du jeune buteur tricolore sont désormais fixés quant à son prix.