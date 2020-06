Mercato - Le Celtic Glasgow ne compte pas lâcher Odsonne Édouard !

Pisté par de plus en plus de grands clubs européens, Odsonne Édouard pourrait bel et bien rester une saison de plus au Celtic. Le club de Glasgow fait, en tout cas, tout son possible pour conserver son Frenchie.

Auteur d'une saison impressionnante sous les couleurs du Celtic Glasgow, Odsonne Édouard (22 ans), meilleur buteur du Championnat d'Écosse avec 21 buts inscrits en 27 matches, suscite de très grosses convoitises sur le marché. En France, l'Olympique Lyonnais est très intéressé par ses services afin de compenser le probable départ de Moussa Dembélé. Mais les Gones ne sont pas seuls sur ce dossier puisque l'attaquant formé au Paris Saint-Germain se trouve également sur les tablettes de Leicester City, Arsenal, Manchester United ou encore le Borussia Dortmund. Alerté par ces différents intérêts, le club de Glasgow vient de riposter et annonce une tendance claire : il ne compte pas se séparer de l'international Espoirs français. Des négociations sont d'ailleurs en cours pour prolonger le contrat du joueur tricolore, actuellement engagé aux abords du Celtic Park jusqu'au 30 juin 2022.

"Oui, il y a des discussions avec Édouard actuellement. Celles-ci sont en cours avec ses représentants. C'est un joueur autour duquel nous voulons construire. Il a eu une saison magnifique et nous voulons le garder. Nous faisons tout notre possible pour le garder ici pendant au moins une autre saison", a lancé Neil Lennon, l'entraîneur du club écossais, en marge de la réception de son trophée d'entraîneur de l'année. "Je pense qu'il est heureux ici. Il a une fantastique relation avec ses coéquipiers et vous pouvez voir à quel point les fans l'apprécient, ce qui est réciproque. Odsonne est devenu un attaquant de première classe et bien sûr, il va y avoir des spéculations autour de lui, mais nous sommes à l'aise avec la position dans laquelle nous nous trouvons", a ajouté le technicien. Les courtisans sont prévenus : il devrait être compliqué de recruter le Bleuet cet été.