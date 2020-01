Mercato - Le clan de Tino Kadewere sort du silence et fait le point

Auteur de 17 réalisations en 19 matches de Ligue 2 lors de la première partie de saison 2019-2020, Tino Kadewere, le jeune (24 ans) attaquant de Le Havre, suscite logiquement des convoitises sur le marché. Dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille, notamment, l'offensif zimbabwéen, encore lié au club doyen jusqu'au 30 juin 2022, pourrait être transféré dès cet hiver. Chez nos confrères de beIN Sports, Jihed Taniche, son représentant, a fait le point sur ce dossier.

"Tous les scénarios sont possibles", a-t-il assuré. "Tino peut très bien être transféré puis prêté dans la foulée au Havre pour continuer la saison. Nous travaillons en étroite collaboration avec Le Havre afin de trouver la solution qui permettra au club d’atteindre ses objectifs. On échange avec quelques clubs étrangers et de Ligue 1", a-t-il poursuivi, et de préciser sur les intérêts des deux Olympiques : "Je peux juste vous confirmer que nous discutons avec de très bons clubs français".