Mercato - Le clan Fabian Ruiz confirme l'intérêt du Real Madrid

Fabian Ruiz (24 ans) effectue des performances remarquées sous le maillot de Naples depuis son arrivée en 2018. Acheté 30 millions d'euros au Betis Séville, l'international espagnol fait l'objet de nombreuses convoitises et pas des moindres. Le Real Madrid, le Barça, Liverpool ou encore le Bayern de Munich se pencheraient sur le joueur. Interrogé par Canal Sur Radio, son agent, persuadé du talent de son protégé, se doute qu'il sera convoité prochainement. Il confirme dans un premier temps l'intérêt du Real Madrid avant d'annoncer un mercato agité pour son milieu de terrain.

L'agent Alvaro Torres déclare, "le Real Madrid ? Il est évident qu'il existe de nombreux clubs importants qui ont posé des questions sur lui. Il a disputé trois saisons à un niveau élevé. Oui, c'est vrai qu'ils ont été intéressés. Nous l'avons transféré à Naples, mais en ce moment il doit se concentrer sur son équipe". Au moment d'évoquer le prochain marché des transferts il prévient, "cet été, il sera convoité. C'est un milieu de terrain qui marquera une époque". L'Espagnol, qui a notamment disputé six rencontres avec sa sélection, est sous contrat jusqu'en 2023. Cette saison, il a disputé 32 matchs avec le Napoli et inscrit 3 buts, le CIES estime sa valeur entre 90 et 120 millions d'euros.