Mercato - Le clan Jorginho répond à la rumeur PSG

Ce dimanche, Téléfoot a annoncé, sur ses réseaux sociaux, une nouvelle piste au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain : à savoir Jorginho. Le nom du milieu de Chelsea (28 ans) a d'ailleurs provoqué un sourire de la part de Thomas Tuchel, qui a rapidement botté en touche.

Pour autant, le léger rictus de l'entraîneur allemand pourrait vite s'effacer. En effet, l'entourage de Jorginho, interrogé par Le Parisien, a tenu à démentir une potentielle approche des Parisiens avec le Blue. "Jorginho a encore trois ans de contrat et nous n'avons eu aucun contact avec le PSG". De quoi tuer la rumeur Jorginho en 48 heures ? Quoi qu'il en soit, le PSG discuterait bel et bien avec Chelsea puisque deux autres joueurs plaisent aussi à la direction, à savoir Antonio Rüdiger et Tiemoue Bakayoko. Et Leonardo, qui aime la discrétion, aurait pu glisser le nom du milieu italien sans avoir contacté, pour le moment, l'entourage du joueur.