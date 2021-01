Mercato - Le clan Milik confirme un intérêt de l'OM

L'Olympique de Marseille est à la recherche d'un attaquant depuis cet été et continue de faire le tour des éléments indésirables dans leur club. Parmi eux, Arkadiusz Milik semble être le profil idéal. L'attaquant de 26 ans n'entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso et arrive à la fin de son contrat le liant au Napoli en juin prochain. Lors d'un entretien accordé à AS, l'agent Fabrizio De Vecchiqui qui est en collaboration avec David Pantak, le représentant principal d'Arkadiusz Milik, est revenu sur les exigences de Naples.

"Les Azzurri demandent beaucoup plus d'argent que l'Atlético ne peut en dépenser actuellement" a-t-il déclaré avant de confirmer un intérêt de l'OM pour l'international polonais. "Les meilleurs clubs de Premier League, l'Atletico et Marseille ont bougé pour Milik. Mais aucune équipe n'offre ce que Naples demande" assure l'Italien.