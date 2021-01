Mercato - Le clan Sergio Ramos met au clair la situation

Partira, partira pas ? La situation contractuelle de Sergio Ramos (34 ans) continue d'alimenter la presse européenne, qui l'envoie un peu partout en Europe. Mais selon le capitaine du Real Madrid et son entourage, ces rumeurs sont fausses, comme l'a évoqué son clan au micro du média ABC.

En effet, l’Espagnol n’a pas reçu la moindre proposition et ne discute avec aucun autre club, car son frère et agent René Ramos ne l’a proposé à personne malgré son contrat qui prend fin en juin prochain. Ses principaux prétendants (le Paris Saint-Germain et Liverpool) l'ont compris. Concernant la Casa Blanca, le défenseur central n'a reçu aucune offre de prolongation, toujours selon son entourage. Une déclaration qui contredit ce qu'affirmaient les dirigeants du Real Madrid. Une situation qui déçoit d'ailleurs le capitaine madrilène, prêt à attendre jusqu’en février avant d’ouvrir la porte à un éventuel départ.