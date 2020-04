Mercato - Le conseil du président de la Fédération gabonaise à Aubameyang

Si les temps sont durs à Arsenal, depuis plusieurs saisons maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang continue d'enfiler les buts comme des perles. Arrivé en janvier 2018 contre 64 millions d'euros, le Gabonais présente un bilan de 61 buts et 13 passes décisives en 97 matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners. Malgré ses performances individuelles, l'ancien stéphanois n'a rien gagné avec le club londonien. Au Gabon, Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fédération, conseille à la star nationale de chercher un club de plus haut standing.

"Il pourrait sans problème obtenir un bon contrat dans un club encore plus ambitieux. Il aurait absolument sa place dans un des plus grands clubs européens, car à titre individuel, il fait partie des tous meilleurs joueurs du monde. Je lui conseille donc de continuer à travailler dur pour attirer leur attention" a-t-il déclaré. A bientôt 31 ans et à un an de la fin de son contrat, 'PEA' est peut-être à un nouveau tournant de sa carrière.