Mercato - Le coup de pression de Kane sur son avenir

Voici une nouvelle qui ne devrait pas ravir les supporters de Tottenham. Absent des terrains depuis le mois de janvier pour cause d'une blessure à la cuisse gauche, l'attaquant vedette des Spurs Harry Kane s'est exprimé ce dimanche sur son avenir au cours d'un live sur les réseaux sociaux. Interrogé sur la possibilité de le voir quitter le club de Londres durant le prochain mercato, le joueur de 26 ans a mis la pression sur ses dirigeants.

"Partir si Tottenham ne progresse pas ? Je ne peux pas dire oui ou non. J'adore les Spurs, je les aimerais toujours. Mais j'ai toujours dit que si je sentais que l'équipe ne progressait pas, ou qu'elle allait dans la mauvaise direction, je ne suis pas du genre à rester pour le bien de l'équipe. Je suis un joueur ambitieux, je veux progresser et devenir l'un des tout meilleurs joueurs", a-t-il affirmé. "Tout dépend de ce que l'équipe réalisera et de sa progression. Donc je ne dis pas que je resterai ici pour toujours, mais je ne dis pas non plus l’inverse." Pour rappel, le contrat de l'international Anglais avec les Spurs court jusqu'en juin 2024.

Harry Kane with a clear message to the Spurs hierarchy.



For those of you who think he’s not even pondering leaving think again.



Club needs to now show ambition. pic.twitter.com/giBUYxLS3X