Mercato - Le crédit d'Ousmane Dembélé au Barça serait épuisé

Prêt à se séparer de Samuel Umtiti, le FC Barcelone aurait également dans l'intention de céder Ousmane Dembélé. En effet, d'après les informations du quotidien AS, le club catalan aurait perdu patience en ce qui concerne son ailier français (9 matches joués cette saison), forfait pour le reste de l'exercice. Le média espagnol explique que les dirigeants des Blaugrana ne seraient absolument pas satisfaits par le rendement de l'ancien joueur du Stade Rennais, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, et souhaiterait donc s'en débarrasser au cours du prochain mercato estival. Si une vente sèche sera évidemment privilégiée, le Barça, vu la forme physique de son joueur, pourrait se montrer plus souple en prêtant l'international tricolore avec une option d'achat, comme cela a été fait avec Philippe Coutinho.