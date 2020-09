Mercato - Le DFCO pose les barbelés autour d'Alfred Gomis

Pour remplacer Edouard Mendy (28 ans), qui deviendra officiellement un joueur de Chelsea dans les toutes prochaines heures, le Stade Rennais vise Alfred Gomis, le dernier rempart du Dijon FCO. Mais les Rouge-et-Noir vont peut-être devoir se tourner sur une autre piste. Interrogé par le quotidien L'Equipe, le président du club bourguignon, Olivier Delcourt, a été très clair : son gardien de but de 27 ans n'est pas à vendre.

"Alfred a prolongé son contrat (Ndlr, jusqu'au 30 juin 2024) il y a trois semaines. Les choses auraient été différentes au mois de juin ou juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n'est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir", a lancé le dirigeant du DFCO à nos confrères.