Mercato - Le DG de Lens dément l'intérêt pour Mickaël Cuisance

Annoncé comme potentiellement intéressé par les services de Mickaël Cuisance (20 ans), le RC Lens a visiblement fermé la porte à la possibilité d'accueillir le jeune milieu de terrain bavarois. En effet, Arnaud Pouille, le directeur général du club, a démenti avec humour cette rumeur parue dans la presse ces derniers jours.

"Oui, oui. Et il y a aussi Robert Lewandowski et Thomas Müller (rires). Plus sérieusement, il y a beaucoup de noms qui circulent pour une raison simple. Comme tous les clubs, on est beaucoup appelé en ce moment par les agents. Il suffit qu’on dise qu’on va regarder pour que dans la foulée, certains disent 'Lens est intéressé par...'." explique-t-il à 20Minutes. "Mais ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… Mais je précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern. Il faut vraiment rester raisonnable". Cette saison, Cuisance comptabilise 15 matchs toutes compétitions avec le Bayern, pour 3 buts et 1 passe décisive.