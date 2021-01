Mercato - Le directeur sportif de Naples évoque l'avenir d'Arkadiusz Milik

En fin de contrat en juin prochain et désireux de quitter le Napoli dès cet hiver, Arkadiusz Milik va être, sans contestation possible, l'une des attractions du mercato hivernal. Du côté de Naples, on se prépare à être contacté par de nombreux clubs en ce mois de janvier, comme l'a déclaré Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club.

"Il n'y a pas de situation particulière pour lui actuellement. Il y a des discussions avec certains clubs, nous allons voir si des offres intéressantes arrivent" a-t-il déclaré à Sky Sports. Pour rappel, l'OM serait en pole position sur le dossier de l'attaquant, qui n'a pas joué la moindre minute cette saison.