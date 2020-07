Mercato - Le dossier Axel Disasi se complique pour Monaco

Alors que le marché des transferts est officiellement en pause en France, l'AS Monaco, premier courtisan d'Axel Disasi (22 ans) a vécu un premier coup dur dans le dossier. En effet, le Stade de Reims a refusé une offre à 12 millions d'euros pour son défenseur, selon L'Equipe.

Malgré un accord trouvé avec le jeune talent, l'ASM ne voudrait pas pour le moment surenchérir, et obéir au club champenois qui demande 15 millions d'euros. L'affaire n'est pas pour autant bouclée. Les Rouge et Blanc vont tout faire pour se renforcer avec un Axel Disasi également convoité par le Stade Rennais, Marseille et Southampton.