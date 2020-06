Mercato - Le DS de la Lazio entrouvre la porte à un départ de Sergej Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic est sur le marché, c'est du moins ce qu'a laissé entendre le directeur sportif de la Lazio Rome. Toutefois, le Serbe ne sera pas bradé par le club italien !

Annoncé depuis plusieurs années dans le viseur des plus grands clubs européens, que ce soit Manchester United, la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain, Sergej Milinkovic-Savic a toujours juré fidélité à la Lazio Rome. Le numéro 21 du club romain, actuel deuxième de Serie A à un petit point de la Juventus Turin, pourrait toutefois avoir un nouvel été très chargé, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024.

En effet, Igli Tare, le directeur sportif de la Lazio Rome, a entrouvert la porte à un départ de l'international serbe de 25 ans (31 matchs TCC, 5 buts, 7 passes) sur Sky Italia. "Milinkovic-Savic, sa relation avec la ville et la Lazio ne mourra jamais parce que c'est un lien très fort, qui s'est développé au fil des années. D'autre part, la situation, les souhaits, tout ce qui doit être vu nous avons parlé ensemble. Chaque situation sera évaluée au bon moment sans aucune pression mais surtout pour le bien des deux côtés. S'il y a une possibilité qui satisfera le club et le joueur, elle sera prise en considération. Si elle n'arrive pas, il sera content et nous, nous serons très heureux qu'il reste" a-t-il déclaré.

Toutefois, le dirigeant n'a pas voulu donner de chiffre précis concernant le transfert, même si la somme de 100 millions d'euros a déjà été soufflée par le passé par le club italien. "Je ne suis pas bon pour les chiffres, je ne comprends pas ces choses-là. Une chose est sûre, c'est que c'est un joueur de premier ordre". Avec la crise économique liée au coronavirus, les clubs intéressés par le solide gaillard serbe (1m91) vont-ils casser leur tirelire ?