Mercato - Le FC Barcelone pense à Sergino Dest

Longtemps opposé au départ de Nelson Semedo, le FC Barcelone commencerait à ouvrir la porte à son latéral portugais, après que son agent Jorge Mendes aurait présenté à ses dirigeants une offre comprise entre 40 et 45 millions d'euros. En cas de départ, le club catalan devra trouver un remplaçant dans le couloir droit, où Sergi Roberto n'est plus considéré comme une solution très viable. D'après Mundo Deportivo, c'est le profil de Sergino Dest qui a obtenu les faveurs des décideurs barcelonais, et plus particulièrement de leur entraîneur Ronald Koeman.

Le jeune latéral droit américain (19 ans), présent dans la liste des nommés au Golden Boy 2020, sort d'une première saison pleine à l'Ajax Amsterdam (36 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes) et pourrait déjà obtenir un bon de sortie, à condition de payer une indemnité de transfert approchant les 15-20 millions d'euros. Le Bayern Munich, également intéressé, aurait fait une première offre inférieure à 10 M€. Le Barça, dont les finances sont très limitées cet été, aimerait négocier un prêt avec option d'achat obligatoire en 2021.