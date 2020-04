Mercato - Le FC Barcelone prêt à mettre une dizaine de joueurs sur le marché !

Crise du covid-19 oblige, le mercato est encore loin. Pourtant, le FC Barcelone prépare déjà le terrain, dans le sens des arrivées évidemment, mais aussi dans celui des départs. Près d'une dizaine est envisagée pour renflouer les caisses et envisager une refonte de l'effectif.

"Je comprends la situation mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu’on veut", avait déclaré Ivan Rakitic, en début de semaine, en réaction aux tentatives du FC Barcelone de l'inclure dans des deals avec Neymar, l'été dernier, ou Lautaro Martinez, à l'occasion du prochain mercato. La métaphore du milieu croate n'était pas très flatteuse, mais révèle assez bien la stratégie du club catalan pour les mois à venir. Le champion d'Espagne en titre, qui peine à renouveler son effectif depuis les départs de Xavi (2015), Neymar (2017) et surtout Iniesta (2018), compte lui redonner son lustre d'antan à l'occasion du prochain mercato et a déjà initié de grands projets, comme le retour du génie brésilien et le transfert de Martinez.

Pour ce faire, les Blaugrana auront besoin de liquidités et prévoient ainsi d'ouvrir la porte à une bonne partie de leur effectif. D'après le journal madrilène AS, pas moins de neuf joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Logiquement, on retrouve parmi eux Philippe Coutinho (27 ans), qui ne cache pas son envie de retourner en Premier League à l'issue de son prêt au Bayern Munich, mais aussi Arturo Vidal (32 ans), annoncé du côté de l'Inter Milan (tiens, tiens...) ou Ivan Rakitic (32 ans), donc. Souvent annoncé partant, mais toujours retenu par ses dirigeants, le latéral droit Nelson Semedo (26 ans) bénéficierait cette fois d'un bon de sortie. Tout comme son pendant à gauche, Junior Firpo (23 ans), pourtant recruté l'été dernier. Autre renfort récent dans l'effectif de Quique Setién, Martin Braithwaite (28 ans) serait lui aussi invité à prendre la porte en cas d'offre satisfaisante.

Neuf joueurs, 250 M€

Quid du contingent français du Barça ? Alors qu'Antoine Griezmann (29 ans) a également été évoqué dans de potentiels échanges avec Neymar ou Lautaro, AS explique que trois de ses compatriotes sont plus proche encore de la sortie : Samuel Umtiti (26 ans), Jean-Clair Todibo (20 ans, prêté avec option d'achat à Schalke) et Ousmane Dembélé (22 ans). Concernant l'ancien rennais, cependant, la presse catalane persiste à écrire que le club culé ne compte pas le lâcher. Tout ce petit monde permettrait au Barça d'amasser un joli pactole. Leurs valeurs marchandes, en cumulé, atteignent un total avoisinant les 250 millions d'euros.