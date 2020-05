Mercato - Le FC Barcelone proche d'un accord total pour Lautaro Martinez

En pourparlers depuis plusieurs semaines, l'opération Lautaro Martinez, certes complexe, est de plus en plus proche d'aboutir entre le Barça et l'Inter Milan.

Le FC Barcelone va-t-il parvenir à réaliser l'un des gros coups de ce mercato estival 2020 ? Malgré des finances exsangues, davantage impactées par la crise que celles des autres cadors européens, le club culé se rapproche d'un deal avec l'Inter Milan concernant Lautaro Martinez, la priorité de sa prochaine campagne de recrutement. Du côté de l'attaquant argentin (22 ans), tout semble déjà ficelé grâce à un accord verbal conclu avec le joueur sur les bases d'un contrat de quatre ans.

Comme avancé la semaine dernière, dirigeants lombards et catalans se sont entendus autour d'un montant de 60 millions d'euros, auquel le Barça ajouterait deux joueurs dans la transaction. Une nouvelle étape a été franchie récemment, indique Sport, avec l'identité d'un premier joueur échangé : Arturo Vidal. Le milieu chilien (32 ans), qui n'entre pas dans les plans de Quique Setién, intéresse l'Inter et peut donc être inclu dans le deal.

60 M€, Vidal et un latéral en échange de Lautaro ?

Avec Vidal, les Nerazzurri aimeraient également accueillir un latéral en échange de Lautaro Martinez. Le nom de Nelson Semedo (26 ans) a été avancé, mais Manchester City est également sur le coup et la presse italienne imagine davantage Emerson rejoindre l'équipe d'Antonio Conte. Le jeune arrière-droit brésilien (21 ans) est prêté jusqu'en 2021 au Betis Séville, mais le Barça devrait pouvoir le récupérer dès cet été contre environ 6 M€, avant de le céder à l'Inter donc. L'optimisme est de rigueur en Catalogne, où l'on imagine une conclusion de l'opération avant la fin du mois.