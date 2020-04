Mercato - Le FC Barcelone propose deux joueurs en échange de Tanguy Ndombele

Très porté sur les échanges de joueurs, le FC Barcelone a proposé deux de ses ouailles à Tottenham, en échange de Tanguy Ndombele.

Peut-être plus que d'autres clubs du même standing, le FC Barcelone est contraint par la crise économique actuelle. Celle-ci est malheureusement tombée au moment où le club culé préparait un large tunrover au sein de son effectif, avec les départs de joueurs arrivant en fin de cycle (Rakitic, Vidal, Coutinho...) et surtout l'arrivée de sang frais. Pour amorcer tant bien que mal cette petite révolution, les dirigeants blaugrana pensent avoir trouvé la solution face à leurs limites financières : le troc.

Ces jours-ci, la presse catalane s'est fait l'écho des derniers projets mercato en réflexion, chez les hautes sphères du Barça, et la plupart consistaient en des échanges de joueurs pour parvenir à obtenir les renforts souhaités. C'est le cas par exemple de Lautaro Martinez, pour qui plusieurs joueurs auraient été proposés à l'Inter. Le même type d'opération serait envisagé pour Miralem Pjanic, que les champions d'Espagne songerait à "marchander" avec Arthur. Mais ce n'est pas tout !

Umtiti et Semedo proposés en échange de Ndombele

Séduit par les qualités de Tanguy Ndombele depuis l'année dernière, le FC Barcelone s'est également penché sur un potentiel transfert de l'ancien lyonnais (23 ans). Là encore, un échange est imaginé par le club culé, et le nom d'Arthur est une fois de plus cité par les médias espagnols. Mais Tottenham préfèrerait incorporer à son effectif un milieu de terrain plus physique que l'international brésilien, d'autant plus en cas de départ du puissant Ndombélé. En fait, ce sont deux autres joueurs que le Barça a proposé aux Spurs, selon Sky Sports, Samuel Umtiti (26 ans) et Nelson Semedo (26 ans).

Le club londonien, où Jan Vertonghen arrive en fin de contrat et Serge Aurier peine à s'imposer, s'était justement mis en quête d'un défenseur central gaucher et d'un latéral droit en vue du prochain marché des transferts. L'offre barcelonaise tombe donc à pic, même s'il s'agit désormais de connaître l'avis de José Mourinho, loin d'avoir apprécié la première saison de Ndombele en Premier League, sur le profil de ces deux joueurs. Et de savoir si ces derniers sont disposés à quitter Barcelone pour la capitale anglaise.