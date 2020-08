Mercato - Le FC Barcelone réagit officiellement à l'annonce de Lionel Messi

Le secrétaire technique du Barça, Ramon Planes, a été envoyé au front pour réagir face à la presse à la demande de Lionel Messi de quitter le club catalan cet été.

Drôle d'entrée en scène pour Francisco Trincao. Recruté l'hiver dernier au Sporting Braga, l'espoir portugais (20 ans) a été présenté ce mercredi à Barcelone dans un climat évidemment très pesant, quelques heures seulement après la demande de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone. Embarrassé par toutes les questions posées par les journalistes sur la star argentine, le néo-blaugrana n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Au contraire de Ramon Planes, le secrétaire technique du club culé, qui l'accompagnait devant la presse.

"C'était une nouvelle choquante", a confirmé le successeur d'Eric Abidal. "Mais ce que nous pensons, et comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, c'est que Messi est un joueur du Barça. Aujourd'hui, Trincao arrive et nous espérons qu'il triomphera au côté de Messi. Le Barça s'est reconstruit à plusieurs reprises, tout au long de son histoire, et est toujours revenu plus fort. Notre idée est de le refaire, autour du meilleur joueur du monde."

Le Barça attend Messi pour la reprise

On l'a bien compris, les pensionnaires du Nou Camp ferment la porte à leur star. "Nous voulons qu'il reste et nous devons avoir un immense respect pour lui et pour son histoire", a poursuivi Planes, alors que la presse espagnole évoque depuis quelques heures la possibilité d'un transfert, probablement à Manchester City, où le Ballon d'or (33 ans) aimerait poursuivre sa carrière. "Nous travaillons en interne pour le convaincre, trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Messi", a ajouté le dirigeant catalan.

Ferme, au moins en apparence, la direction barcelonaise prend le soin de ne pas froisser la Pulga dans sa communication, en insistant sur le "respect" qu'elle lui doit pour sa loyauté et son histoire longue de vingt ans maintenant. Mais de son côté, le natif de Rosario serait déterminé à partir et aurait même l'intention de sécher la reprise de l'entraînement, prévue lundi prochain au lendemain des tests PCR. "Messi ne nous a pas dit qu'il ne se présenterait pas à l'entraînement", a assuré Planes. Messi est donc attendu dimanche au centre d'entraînement. D'ici-là, la rumeur ne risque pas de s'essouffler.