Mercato - Le FC Barcelone tout proche d'un accord avec Memphis Depay

Entré dans sa dernière année de contrat à Lyon, Memphis Depay serait en négociations avancées avec le FC Barcelone, qui compte même faire coup-double avec son compatriote Georgino Wijnaldum.

Memphis Depay et Georgino Wijnaldum, qui se sont retrouvés en début de semaine pour préparer l'entrée en lice des Pays-Bas en Ligue des Nations (ce vendredi contre la Pologne et lundi face à l'Italie), pourraient bien ne plus se séparer. Alors que le milieu de Liverpool se rapproche d'un transfert au FC Barcelone, l'attaquant lyonnais serait lui aussi en pourparlers très avancés avec le club catalan.

Le média hollandais AD, qui confirme que Wijnaldum (29 ans) est en partance pour Barcelone, laisse entendre que Depay (26 ans) est dans le même cas. Ses agents seraient proche de trouver un accord sur les contours d'un potentiel futur contrat et le dernier obstacle au transfert résiderait dans la capacité des Blaugrana à alléger leur masse salariale pour accueillir de nouvelles recrues. Le départ déjà acté de Rakitic (Séville FC) et celui à venir d'Arturo Vidal (Inter Milan) entretiennent un certain optimisme sur ce point, même si d'autres gros salaires (Suarez, Umtiti...) sont poussés vers la sortie.

Depay et Wijnaldum, deux transferts au rabais

Ronald Koeman, leur ex-sélectionneur chez les Oranjes, n'est pas le seul dénominateur commun de Depay et Wijnaldum. Ces deux-là sont aussi dans la même situation contractuelle, puisqu'ils seront libres à l'issue de la saison. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquels le Barça, aux finances exsangues, a mis le grappin sur eux. Au total, le duo ne devrait pas lui coûter plus de 50 millions d'euros d'indemnités de transferts.