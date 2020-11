Mercato - Le FC Séville a deux nouvelles pistes de renom en L1

Le FC Séville, par l'intermédiaire de son célèbre directeur sportif Monchi, lorgnerait plusieurs joueurs de Ligue 1. Outre Jonathan Bamba (Lille OSC), le club andalou aurait des vues Florian Thauvin (27 ans, 3 buts et 5 passes décisives en 9 matches de Ligue 1), l'ailier de l'Olympique de Marseille, ainsi que sur Julian Draxler (27 ans, 2 buts en 6 rencontres de championnat), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, affirme le quotidien Estadio Deportivo ce mardi. L'international français (10 sélections, 1 but) et l'international allemand (56 sélections, 7 buts) présentent l'avantage d'être libres au 30 juin prochain.