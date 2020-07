Mercato - Le FC Séville va tenter le coup pour Wylan Cyprien

Amoureux du championnat de France et de la fameuse Ligue des talents, Monchi, le directeur sportif du FC Séville, aurait décidé de passer à l'action pour un nouveau nom. En effet, comme le rapporte Estadio Deportivo, et comme nous l'avions relayé à la mi-mai, Wylan Cyprien (25 ans) serait une cible prioritaire du club andalou.

Auteur de sept buts et trois passes décisives en vingt matchs de Ligue 1 avec l'OGC Nice cette saison, l'ancien lensois dispose d'un bon sortie, comme l'a annoncé son entraîneur Patrick Vieira, à la suite de la défaite du Gym à Lyon (1-0). A la recherche d'un milieu de terrain créatif et bon passeur, Julen Lopetegui, le technicien sévillan, aurait donc jeté son dévolu sur Cyprien, peut-être digne successeur d'un Ever Banega (32 ans) sur le départ.