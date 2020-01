Mercato - Le Havre a reçu une offre pour Tino Kadewere

Depuis le début du mercato hivernal, Tino Kadewere est au coeur de toutes les tractations. L'attaquant du Havre (24 ans) crève l’écran cette saison et culmine, après 19 matchs de Ligue 2 joués, à 17 buts et 4 passes décisives. Le meilleur buteur du championnat attise les convoitises au point de convaincre l'OM et l'OL d'en faire leur priorité.

Mais, la plus vive approche vient d'Al-Rayan (Qatar), qui aurait mis 8 millions d'euros sur la table pour s'attirer les services du Zimbabwéen, selon les informations de RMC Sport. Vincent Volpe, président du HAC, a, quant à lui, annoncé la couleur. "Les choses sont claires, je ne donnerai suite à aucune proposition qui nous obligerait à nous séparer de Tino cet hiver. Sauf si quelqu’un pose 40 millions d’euros sur la table". En lutte pour la montée en Ligue 1, les Ciel-et-Marine souhaiteraient conserver leur joueur ou se le faire prêter en cas de vente.