Mercato - Le Hertha Berlin ne compte pas faire de cadeau à l'OL pour Lucas Tousart

Transféré à Berlin avant de revenir à Lyon en prêt, Lucas Tousart pourrait être récupéré par le club allemand dès la fin juin, alors que l'OL aura encore deux échéances importantes à disputer.

Comme le reste de ses coéquipiers, Lucas Tousart est attendu aujourd'hui au Groupama Training Center, à Décines, où les hommes de Rudi Garcia sont attendus pour des tests médicaux préalables à la reprise de l'entraînement, dans le courant de la semaine. Mais le milieu de 23 ans, auteur du but décisif du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus (victoire 1-0 le 26 février), participera-t-il à la fin de saison de l'OL en C1 et en Coupe de la Ligue (finale face au PSG, potentiellement le 25 juillet) ? Rien n'est moins sûr...

Transféré au Hertha Berlin pour 25 M€ en janvier dernier, puis prêté dans la foulée à Lyon pour y terminer la saison, Tousart est censé partir pour de bon en Allemagne à compter du 1er juillet. Vu le contexte, un rallongement des prêts est autorisé par la FIFA, mais nécessite l'accord de toutes les parties. Or, d'après L'Equipe, le club berlinois compte bien récupérer Tousart dès le début du mois prochain et s'opposerait à une prolongation de son aventure dans le Rhône, quand bien même il resterait à l'OL au moins deux échéances importantes cet été.

Le Hertha Berlin aura fini sa saison en juin

De son côté, le Hertha n'aura plus rien à jouer à partir de la fin juin, puisque le championnat d'Allemagne a programmé sa 34e et dernière journée le week-end du 27. Neuvièmes de Bundesliga avec dix points d'avance sur la zone rouge et dix-huit de retard sur les places européennes, les hommes de Bruno Labbadia s'apprêtent d'ailleurs à vivre une fin de saison assez pauvre en intérêt.