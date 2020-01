Mercato - Le Hertha Berlin passe à l'offensive pour Lucas Tousart

Le Hertha Berlin, qui se serait mis d'accord avec Lucas Tousart, a fait parvenir à l'OL une offre conséquente pour son milieu de terrain.

Le Hertha Berlin est décidé à miser très gros sur Lucas Tousart. Alors que l'OL semblait avoir éteint toute velléité, le club coaché par Jürgen Klinsmann est revenu à la charge et aurait sacrément bien avancé sur le transfert du jeune milieu de terrain (22 ans). Outre-Rhin, nos confrères de Bild parlent d'un accord entre le Hertha, actuel 12e de Bundesliga, et le natif d'Arras, séduit par une proposition salariale imposante. L'Equipe, de son côté, affirme qu'une offre légèrement supérieure à 20 millions d'euros a été transmise aux dirigeants rhodaniens.

L'OL finira-t-il par plier ? En difficulté en Ligue 1 (12e à la mi-saison) mais qualifiée pour les 8es de finale de la Champions League (contre la Juventus Turin), la formation de Rudi Garcia doit se renforcer plutôt que dégraisser cet hiver. Le coach lyonnais l'a rappelé ce vendredi en conférence de presse, tout en avouant qu'il n'a pas totalement la main en matière de mercato. "Dembélé et Tousart, sportivement, on en a besoin, mais il faut poser la question à Juninho (directeur sportif) et au président (Jean-Michel Aulas)", a expliqué Garcia. "J'ai un peu d'expérience pour dire qu'il y a des raisons sportives et économique ; sportivement je vous ai répondu..."

Économiquement, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient effectivement avoir une autre vision que celle de leur entraîneur. Après les blessures longues durées de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, c'est dans le secteur offensif que l'Olympique Lyonnais doit se renforcer en urgence, ce mois-ci. Et une potentielle vente au prix fort de Tousart pourrait permettre de financer une ou plusieurs arrivées en attaque...