Mercato - Le Hertha n'a pas abandonné la piste Draxler

Comme révélé il y a quelques jours, Julian Draxler (sous contrat jusqu'en 2021) semble faire partie des joueurs du PSG poussés vers la sortie d'ici la fin du mercato (le 5 octobre). Alors que la presse allemande annonçait le mois dernier que le milieu de terrain de 26 ans était trop cher pour le Hertha Berlin (10ème la saison passée), le directeur sportif du club berlinois a assuré que des discussions étaient toujours en cours.

"On le sait, Julian (Draxler) a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Et il a été également utilisé en finale de la Ligue des Champions, cela ne nous aide pas. Nous allons continuer de discuter tous les jours afin de faire notre travail", a confié Michael Preetz en conférence de presse. La saison passée, l'international allemand (51 sélections) n'a été titularisé qu'à 6 reprises en Ligue 1 avec Paris. Selon le CIES, sa valeur oscille désormais entre 10 et 15 millions d'euros.