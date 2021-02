Mercato - Le jour le plus long : les infos transferts du lundi 1er février

Retrouvez notre live mercato du lundi 1er février, date de la clôture du mercato hivernal.

Ça brûle pour Ntcham à l'OM ! Comme évoqué un peu plus tôt, Olivier Ntcham (24 ans) est aujourd'hui tout proche de rejoindre l'OM, d'après La Provence. Pablo Longoria est investi à 100% sur ce dossier et il semble extrêmement avancé, suscitant l'optimisme au centre d'entraînement marseillais. De plus, le Celtic Glasgow a besoin de dégraisser à cause de la crise sanitaire.

Un milieu de Brest part en prêt (officiel) Le Stade Brestois vient d'annoncer le départ en prêt de Rafiki Saïd (20 ans) au Stade Briochin, jusqu'à la fin de la saison. Le milieu offensif est en fin de contrat en juin prochain et n'a pas joué avec les Bretons cette saison. Le Stade Briochin est heureux de vous annoncer son nouveau renfort offensif !



Patrick Cutrone en prêt à Valence (officiel) Ancien espoir de l'AC Milan, l'attaquant Patrick Cutrone (23 ans), rentré d'un prêt à la Fiorentina (1 passe décisive en 13 matchs) au début du mois, file à Valence. L'Italien est prêté par Wolverhampton au club ché jusqu'à la fin de la saison. Il reste sous contrat avec les Wolves jusqu'en 2023. Good luck at @valenciacf_en, Patrick!



Une offre réalisée par l'OM pour Olivier Ntcham ! Alors qu'une liste de 4 joueurs plus un joueur mystère était évoquée pour remplacer Morgan Sanson (26 ans), l'Olympique de Marseille a formulé une offre de prêt avec option d'achat pour le milieu de terrain du Celtic Glasgow Olivier Ntcham (24 ans) d'après RMC Sport. Ntcham pourrait donc être le joueur mystère évoqué. Info @RMCsport : L’#OM a transmis une offre de prêt avec OA au Celtic Glasgow pour le milieu de terrain Olivier #Ntcham. Les 2 clubs négocient actuellement. Le joueur espère rejoindre l’OM avant la fermeture du marché des transferts ce soir à minuit. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) February 1, 2021 Lire la suite

Un 5ème joueur mystère pisté pour le milieu de terrain de l'OM Pour compenser le départ de Morgan Sanson (26 ans), parti à Aston Villa, l'Olympique de Marseille active plusieurs pistes dans ce dernier jour du mercato hivernal. Le directeur du football phocéen Pablo Longoria a ciblé 4 joueurs selon La Provence : Mehdi Léris (Sampdoria), Angelo Fulgini (Angers), Amine Adli (Toulouse) et Lovro Majer (Dinamo Zagreb). Un 5e joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, suscite également l'intérêt de Longoria. Il ne reste que quelques heures à Marseille pour trouver sa perle rare. Lire la suite

Ça se bouscule pour Ainsley Maitland-Niles Selon Sky Sports, trois clubs de Premier League sont à l'affût pour accueillir Ainsley Maitland-Niles (23 ans). Southampton, West Bromwich et Leicester sont intéressés par un prêt.

Kenny Lala signe à l'Olympiakos (officiel) C'était attendu, c'est officiel. Kenny Lala (29 ans) s'est engagé avec l'Olympiakos jusqu'en juin 2023 ! Le latéral a quitté Strasbourg à six mois de la fin de son contrat. Le montant du transfert, qui ne devrait pas être énorme, n'a pas été dévoilé. Oh... Lala is HERE! 🔴⚪ #Olympiacos #Transfer #Welcome #KennyLala #WelcomeKenny #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/9ZrtXUUDxO — Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 1, 2021

Crystal Palace prolonge son gardien (officiel) Le gardien Vicente Guaita prolonge jusqu'en 2023, avec une saison supplémentaire en option, avec Crystal Palace. He saves. He stays.



Vicente Guaita has signed a contract that will keep him at the club until June 2023.#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2021

Everton prête Cenk Tosun à Besiktas (officiel) Cenk Tosun (29 ans) a été prêté par Everton à Besiktas jusqu'à la fin de la saison. Çok özlemişiz @CenkTosun_ 🖤 pic.twitter.com/wwn3S4PMVC — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2021

Dijon piste Majeed Waris En quête d'un renfort en attaque, Dijon pourrait jeter son dévolu sur Majeed Waris, auteur d'un petit but en 13 matches de L1 avec Strasbourg. Selon RMC, ce serait un plan B puisque le dossier Alassane Ndao est compliqué.

Nicolas Cozza pisté par le Real Valladolid Selon les informations de L'Equipe, le MHSC a reçu une offre de prêt avec option d'achat de la part du Real Valladolid pour Nicolas Cozza (22 ans). Le défenseur central a reçu les critiques du Président Nicollin la semaine passée.

Le Hertha Berlin doit aussi récupérer Sami Khedira ! Journée riche en signatures pour le Hertha Berlin. En plus de Radonjic (voir juste en bas), le Hertha devrait récupérer Sami Khedira (33 ans) aujourd'hui.

Nemanja Radoncjic prend la direction du Hertha Berlin ! Selon les informations de Kicker, le Hertha Berlin devrait récupérer Nemanja Radonjic ce lundi. L'Olympique de Marseille aurait négocié un prêt payant (le montant n'a pas filtré) dont le prix augmenterait en fonction des matchs joués. Une option d'achat à 12 millions d'euros serait aussi fixée.

Irfan Can Kahveci signe au Fenerbahçe (officiel) Annoncé dans le viseur de l'OM, Irfan Can Kahveci, le milieu d'Istanbul Basaksehir, s'est engagé avec le Fenerbahçe hier. İ r f a n C a n K a h v e c i 💛💙 👍 pic.twitter.com/1AUSvQjivQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021

Les principales infos de la veille - Le PSG et Newcastle sont tombés d'accord pour le prêt d'Idrissa Gueye. Toutefois, le principal concerné a refusé la proposition. - Duje Caleta-Car a failli signer à Liverpool ! Le défenseur de l'OM se tenait prêt à prendre un jet pour signer avec les Reds, mais les dirigeants phocéens voulaient lui trouver un remplaçant avant de valider le départ. Les Marseillais n'ont pas réussi. - Neymar a assuré, haut et fort, qu'il voulait rester à Paris, au micro de Sept à Huit.

Les horaires de fin de mercato d'hiver en Europe Voici les horaires de la fin du mercato selon les pays. Allemagne : 18h00

Italie : 20h00

France, Angleterre, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Turquie : 00h00

Portugal : 4 février, 00h00