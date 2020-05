Mercato - Le LOSC a reçu une très grosse offre pour Osimhen !

Redoutable devant le but pour sa première saison en Ligue 1 avec le LOSC, Victor Osimhen aurait fait l'objet d'une offre astronomique.

Comme l'ensemble des clubs, le Lille OSC va accuser des pertes économiques importantes en raison de la crise sanitaire actuelle. Heureusement, le club nordiste va de nouveau pouvoir miser sur sa capacité à réaliser du trading de joueurs. Recruté l'été dernier à Charleroi contre 12 millions d'euros, Victor Osimhen (21 ans) fait partie des joueurs concernés par un possible départ à prix d'or, un an seulement après son arrivée. Avec 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 27 rencontres de Ligue 1, le jeune nigérian a brillé dans l'Hexagone et son talent n'est pas passé inaperçu.

D'après les informations de Téléfoot, une offre de 85 millions d'euros serait arrivée sur le bureau des dirigeants lillois, soit sept fois son prix d'achat il y a seulement un an ! L'identité du club n'a pas fuité mais la crise économique ne semble pas refroidir les écuries les plus riches du Vieux Continent. A la mi-avril, Osimhen dévoilait son envie d'évoluer en Angleterre : "bien sûr, un jour j’aimerais jouer pour un grand club anglais". L'offre provient-elle d'un cador britannique ? Nul doute que les spéculations sur le nom du prétendant vont débuter.