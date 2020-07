Mercato - Le LOSC a refusé plus de 70 M€ pour Sanches !

Recruté l'été dernier en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches (22 ans) a démontré tout son talent dans l'entrejeu du LOSC. Cette saison, il a pris part à 19 rencontres de L1 pour un total de 3 buts et 1 passe décisive. Des performances qui n'ont pas manqué d'attirer les convoitises comme l'a affirmé Gérard Lopez, le président de Lille.

"On a reçu pour plus de 200 M€ d'offres. Qu'on n'acceptera pas" a lâché le dirigeant des Dogues dans les colonnes de L'Equipe. "La vraie question est la compétitivité et l'équilibre de l'équipe. Nos priorités. Par exemple, on a des offres supérieures à 70 M€ pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer" a-t-il justifié. "Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70 M€ sur un joueur ? À part le PSG, dites-moi ?" s'est ensuite interrogé Lopez. Etant donné que le milieu portugais a été recruté contre 20 millions d'euros, c’est une belle plus-value que le président refuse ainsi de réaliser sur une éventuelle vente de son joueur.