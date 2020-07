Mercato - Le LOSC a trouvé le successeur de Victor Osimhen !

En quête de renforts offensifs, pour venir combler le départ de Loïc Rémy et celui annoncé de Victor Osimhen, Lille aurait fait de Jonathan David (20 ans) sa priorité...

On le sait, la cellule de recrutement du LOSC a toujours un, voire deux coups d'avance. Après avoir été chercher Victor Osimhen l'été dernier contre 12 millions d'euros grâce à un prêt réussi à Charleroi, la bande de Luis Campos serait de nouveau tentée de regarder du côté de la Jupiler League pour y dénicher son remplaçant. Ainsi, selon les informations de RMC et La Voix du Nord, le LOSC pisterait Jonathan David (20 ans), le jeune talent de la Gantoise.

Co-meilleur buteur du championnat belge avec 18 pions inscrits (et 8 passes décisives) en 27 matchs, le Canadien est l'un des joueurs les plus courtisés du moment. L'hiver dernier, il avait notamment été annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, mais aussi du FC Barcelone ! Pour La Voix du Nord, David est d'ailleurs la priorité lilloise pour remplacer Osimhen, tout proche de Naples.

Si l'attaquant canadien a été séduit par le discours de Luis Campos, Lille va devoir batailler dur pour arracher le jeune talent à la concurrence. Et qui dit concurrence dit prix gonflé. En effet, La Gantoise se frotte les mains et compte bien profiter de la situation en réclamant pas moins de 30 millions d'euros. Le LOSC va-t-il accepter un investissement aussi lourd pour l'un des plus gros espoirs d'Europe ?