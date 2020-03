Mercato - Le LOSC dispose d'une clause pour prolonger Loïc Rémy

En fin de contrat au mois de juin prochain, Loïc Rémy (33 ans) réalise une belle saison avec le LOSC. En effet, l'expérimenté attaquant a retrouvé son sens du but (13 réalisations en 29 matchs toutes compétitions confondues) et dispose d'un rôle de cadre dans l'effectif très jeune des Nordistes. Si des rumeurs ont parlé d'un départ du joueur à l'issue de la saison, RMC affirme que l'ancien Lyonnais négocie depuis plusieurs jours avec ses dirigeants pour une prolongation d'un an.

D'ailleurs, il disposerait, dans son contrat, d'une clause permettant aux Dogues de le prolonger jusqu'en 2021. Le joueur, de son côté, est plutôt positif à l'idée de rempiler pour une saison, lui qui est arrivé à l'été 2018 en provenance de Las Palmas.