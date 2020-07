Mercato - Le LOSC est tombé d'accord avec Jonathan David !

Le LOSC est sur le point de dénicher le successeur de Victor Osimhen ! En effet, les Dogues, qui vont perdre l'attaquant nigérian cet été, viennent de tomber d'accord avec Jonathan David, l'espoir canadien très prisé de La Gantoise (20 ans) ! Selon RMC Sport, le club lillois aurait récupéré l'aval du joueur, qui serait très intéressé par le projet, et les contours du contrat ont déjà été ficelés.

Nos confrères donnent encore un peu plus de détails, notamment concernant les tractations avec le club belge. Ainsi, le LOSC aurait envoyé une offre de 25 millions d’euros bonus compris pour celui qui a inscrit 21 buts et 7 passes décisives cette saison. La Gantoise, qui a fixé son prix à 30 millions d'euros, et Lille vont continuer les négociations dans les prochaines heures !