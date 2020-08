Mercato - Le LOSC et La Gantoise ont un accord total pour Jonathan David !

Selon plusieurs sources, le LOSC a trouvé un accord avec La Gantoise pour le transfert - record - de Jonathan David dans le nord de la France.

Comme attendu, après plusieurs semaines d'intenses négociations, les dirigeants du Lille OSC et leurs homologues de La Gantoise sont parvenus à un accord total pour le transfert de Jonathan David chez les Dogues. Selon La Voix du Nord, le club nordiste va débourser plus de 30 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant canadien de 20 ans, qui deviendra accessoirement la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC.

Le quotidien belge Het Nieuwsblad va même plus loin et affirme que la transaction tournera autour de 32 millions d'euros (bonus compris), accompagnée d’un pourcentage à la revente. Auteur de 48 buts toutes compétitions confondues sur les deux dernières saisons, le Nord-Américain est attendu ce lundi, à Luchin, pour passer la traditionnelle visite médicale. Si elle est concluante, il paraphera son contrat de cinq ans et sera ainsi lié au LOSC jusqu'au 30 juin 2025.