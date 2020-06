Mercato - Le LOSC fixe le tarif pour Victor Osimhen !

Lille revoit ses plans pour Victor Osimhen. Selon RMC, le club nordiste serait finalement enclin à céder son attaquant nigérian cet été. À condition, bien sûr, que le club acheteur y mette le prix, comprenez environ 80 millions d'euros.

Avec 15 victoires, 4 nuls et 9 défaites en 28 sorties, Lille a terminé la saison - tronquée - de Ligue 1 à la quatrième place du classement (49 points), rang synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Globalement satisfait par son effectif, le club nordiste ne devrait, cet été, y apporter que quelques toutes petites retouches. Ainsi, selon les informations dévoilées ce jeudi par nos confrères de RMC Sport, seulement deux à trois départs sont envisagés lors de la prochaine fenêtre des transferts et ils seront remplacés poste pour poste.

À lire aussi : une décision a été pris pour Nico Gaitan

Auteur d'une première saison tout simplement canon en France (13 buts inscrits et 4 passes décisives distillées en 27 matches de championnat), Victor Osimhen (21 ans) est, sans surprise, le joueur le plus courtisé de l'effectif de Christophe Galtier. L'international nigérian (8 sélections, 4 buts), acheté pour la modique somme de 12 millions à Charleroi l’été dernier, est aussi le joueur le plus "bankable". Lié aux Dogues jusqu'au 30 juin 2024, il pourrait finalement quitter le club nordiste cet été. Mais, évidemment, pas à n'importe quel prix. Les dirigeants lillois attendent ainsi près de 80 millions d'euros pour libérer leur canonnier.

À lire aussi : Rémy et Pied en passe de prolonger

En attendant de savoir si le natif de Lagos quittera ou non le club, Luis Campos, le directeur sportif lillois, commence déjà à scruter le marché et faire jouer son réseau pour dénicher son potentiel remplaçant. Toujours dans le sens des départs, Gabriel (22 ans, contrat jusqu'en 2023), pilier de la défense centrale lilloise, pourrait partir pour environ 30 millions d’euros. L'Italie, un peu, et l'Angleterre, beaucoup, lui font les yeux doux. Enfin, le latéral turc Zeki Çelik (23 ans, 2023) et le milieu de terrain portugais Xeka (25 ans, 2022) font aussi partie des possibles partants. Pour des montants inférieurs aux deux précédemment cités, mais toujours synonymes de belles plus-values.