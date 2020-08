Mercato - Le message de Memphis Depay qui laisse de l'espoir à l'OL...

Memphis Depay n'est peut-être pas si proche que cela d'un départ de l'Olympique Lyonnais. Dans son esprit, en tout cas, l'attaquant batave (26 ans), qui serait notamment courtisé par le FC Barcelone, affiche une certaine détermination à réussir une grande saison dans le Rhône, où son contrat prend fin dans dix mois. C'est ce qu'il a écrit ce lundi via son compte Twitter, dans un message qui devrait donner du baume aux coeurs des supporters lyonnais.

"J'ai réfléchi à notre parcours en Champions League ! Nous avons replacé le club et la ville de Lyon sur la carte, mais nous devons nous battre pour faire encore mieux !", prévient Depay. "Je voudrais remercier tous les supporters pour leur soutien ! Je sais que nous avons du travail à faire pour revenir à ce stade aussi vite que possible ! Mettons la barre plus haut !"

Been reflecting back on the @championsleague journey!

We put the club and the city Lyon back on the map, but we have to strive for more!

I wanna thank all the supporters for the support!

I know we have enough work to do to be back at that stage ASAP!

Let’s put the bar higher! pic.twitter.com/TYuCzc6A2D