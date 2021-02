Mercato - Le MHSC a reçu une offre d'un club espagnol pour Nicolas Cozza

Selon les informations de L'Equipe, Montpellier a reçu une offre de prêt avec option d'achat de la part du Real Valladolid pour Nicolas Cozza (22 ans, 10 matchs de Ligue 1 cette saison). Pour rappel, sous contrat jusqu'en 2022 avec la Paillade, le défenseur central a reçu les critiques du président du MHSC Nicollin la semaine passée.

"On vient de recevoir l’offre, on va y réfléchir. Quand un gamin de 22 ans ne joue que quatre matchs sur cinq et veut partir car il estime qu’il est le plus beau et le plus fort, cela m’agace et m’insupporte. Ce n’est pas dans l’esprit de la Paillade. Si les gens estiment que c’est mieux ailleurs, je ne retiens personne", a confié Louis Nicollin.