Mercato - Le MHSC a un accord de principe avec un attaquant

Déterminé à accrocher un strapontin européen, le Montpellier Hérault Sport Club va profiter du mercato hivernal pour renforcer sa ligne offensive. Le club pailladin détient même d'ores et déjà un accord avec les représentants d'un attaquant, dont le nom n'a évidemment pas encore fuité. Les dirigeants héraultais et le club propriétaire dudit attaquant sont désormais en négociations mais l'affaire semble en bonne voie.

À lire aussi : Deux indésirables poussés vers la sortie

"Le joueur est ciblé, le profil est ciblé et on a un accord de principe. On discute avec le club, en espérant trouver un accord pour que la semaine prochaine, tout soit réglé", a révélé Laurent Nicollin, le président du MHSC, à nos confrères de RMC. "Si on peut anticiper la saison prochaine avec des opportunités, on le fera, mais la priorité, c’est de signer un attaquant. Après, on verra s’il faut ajuster l’équipe", a-t-il conclu.