Mercato - Le MHSC décline une offre de West Ham pour Laborde

En très grande forme en cette saison 2020-2021 (6 buts et 7 passes décisives en 20 matches de Ligue 1), Gaëtan Laborde (26 ans), l'attaquant du Montpellier Hérault Sport Club, a de nombreux courtisans. Le numéro 10 pailladin, encore sous contrat aux abords du Stade de la Mosson jusqu'au 30 juin 2023, a notamment la cote en Angleterre, où West Ham lui fait les yeux doux.

Le club londonien aurait même dégainé une offre portant sur un prêt de six mois, assorti d'une obligation d'achat. Une proposition qui n'a pas retenu l'attention des dirigeants héraultais, qui se seraient empressés de la décliner, rapportent The Guardian et The London Evening Standard. Le MHSC privilégierait un transfert sec pour boucler ce qui pourrait être la plus grosse vente de son histoire.