Mercato - Le MHSC proche d'abandonner pour Geronimo Rulli

Sauf revirement de situation, Montpellier va devoir se trouver un autre gardien numéro 1 cet été. Si le MHSC, Michel Der Zakarian en tête, avait comme priorité de conserver Geronimo Rulli (28 ans), prêté cette saison par la Real Sociedad, les exigences financières ont finalement eu raison du club de la Paillade. En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'option d'achat fixée l'été dernier, à 11,5 millions d'euros, et le gros salaire de l'Argentin (plus de 150 000 euros mensuel), sont des obstacles bien compliqués à surmonter pour l'écurie de Laurent Nicollin.

Le dirigeant a tout de même formulé plusieurs offres en dessous de l'option d'achat, mais il n'a pas de retour de son homologue hispanique depuis plus de trois semaines. L'hypothèse d'un nouveau prêt du portier a aussi été envisagée et confirmée par nos confrères. Montpellier est "en passe d'abandonner" ce dossier considéré comme "enlisé" et s'active sur d'autres pistes dont Robin Olsen, le portier de l'AS Roma déjà pisté l'été dernier. A noter que Matthieu Dreyer (31 ans) est tout proche de débarquer, lui qui est en fin de contrat à Amiens. Il devrait signer comme doublure pendant un an (+1 en option).