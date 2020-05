Mercato - Le MHSC se mêle à la lutte pour une des révélations de la L1

En quête d'un renfort offensif pour la saison prochaine afin d'épauler le duo prolifique et complémentaire formé par Andy Delort et Gaëtan Delort, le Montpellier Hérault Sport Club multiplie les pistes depuis quelques jours. Le club de la Paillade a récemment été associé à Isaac Mbenza (24 ans, Huddersfield Town), Moussa Sylla (20 ans, AS Monaco) ou encore Malaly Dembélé (22 ans, AS Nancy-Lorraine), mais une piste plus sérieuse mènerait à une des révélations de cette saison - tronquée - de Ligue 1.

Selon L'Equipe, le MHSC aurait des vues sur Stephy Mavididi (21 ans), très intéressant sous les couleurs du Dijon FCO (8 buts en 30 matches), où il était prêté par la Juventus Turin. Si le DFCO dispose d'une option d'achat sur le joueur, encore sous contrat dans le Piémont jusqu'au 30 juin 2022, il devra composer avec une féroce concurrence. Notamment celle du Montpellier Hérault, qui aurait déjà entamé les discussions avec l'offensif anglais afin de le convaincre de rejoindre les abords du Stade de La Mosson.