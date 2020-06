Mercato - Le MHSC va s'offrir Stephy Mavididi !

Prêté la saison dernière par la Juventus Turin à Dijon, Stephy Mavididi (22 ans) évoluera toujours sur les terrains de l'Hexagone lors du prochain exercice. Selon L'Equipe, le Montpellier Hérault Sport Club, en discussions avancées avec le joueur et le club piémontais depuis des semaines, va bel et bien rafler la mise dans ce dossier, malgré la concurrence du LOSC. Le quotidien sportif est catégorique et affirme que l'attaquant anglais (5 buts et 1 passe décisive en 24 matches de Ligue 1 avec le DFCO) est attendu dans l'Hérault en ce début de semaine pour satisfaire à la traditionnelle visite médicale et signer son contrat. Afin de boucler l'affaire, le MHSC devrait débourser une indemnité d'environ 5 millions d'euros.