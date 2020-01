Mercato - Le MHSC veut Roger Assalé

La piste Roger Assalé (26 ans) prend du corps à Montpellier. En conférence de presse ce jeudi, Michel Der Zakarian a confirmé l'intérêt du MHSC pour l'attaquant ivoirien des Young Boys de Berne (Suisse). "On serait ravi qu'il nous rejoigne", a commenté l'entraîneur héraultais. "C'est un petit gabarit, puissant, avec une belle qualité de dribble et de vitesse. Il est capable de faire marquer et de marquer."

Ce profil d'attaquant de percussion est recherché par les pensionnaires de la Mosson depuis l'été dernier, afin d'offrir une alternance au duo Laborde-Delort. Petar Skluetic (29 ans), lui, est toujours sur le départ, mais "il n'y a rien de neuf" le concernant, pour l'instant, à en croire Der Zakarian.