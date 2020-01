Mercato - Le montant de la dernière offre du MHSC pour Roger Assalé

Le MHSC n'a pas totalement abandonné le dossier Roger Assalé. Si Laurent Nicollin a fait part des difficultés concernant les négociations avec les Young Boys de Berne, l'attaquant ivoirien fait tout, de son côté, pour forcer son départ. Comme expliqué par nos confrères d'Eurosport, Assalé a séché l'entraînement de ce mardi matin pour afficher son mécontentement face aux exigences des Suisses.

Cet après-midi, le joueur de 26 ans a changé d'avis comme l'a expliqué Midi-Libre. Conforté par son entourage, qui lui a promis que Berne allait re-négocier avec le MHSC, et pour éviter toutes sanctions disciplinaires et financières, Assalé a disputé un match amical avec le club suisse. Il a même inscrit l'unique but de la rencontre face au Viitorul Constanta. Au rayon des négociations, Nicollin expliquait, hier, avoir formulé plusieurs offres (quatre selon lui). Selon le média héraultais, l'offre serait autour de 4,5 millions d'euros mais les Pailladins ne voudraient pas aller plus haut. En effet, Assalé aurait laissé apparaître quelques pépins physiques lors de récents examens médicaux.