Mercato - Le Napoli en pole pour Osimhen ?

Chaque saison, les attaquants font partie des profils les plus prisés sur le marché des transferts. Alors évidemment, lorsqu'un jeune buteur empile les buts et les bonnes performances, tous les yeux sont braqués sur lui et les dirigeants viennent aux renseignements. Arrivé à Lille l'été dernier, Victor Osimhen (21 ans) est concerné par ce phénomène. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1, l'attaquant nigérian est l'une des révélations de Ligue 1 cette saison. Au début du mois, Téléfoot annonçait que le LOSC avait reçu une offre de 80M€, tandis qu'un représentant du joueur a annoncé récemment que le natif de Lagos se voyait davantage rester à Lille une saison de plus.

Pourtant, ce mardi, Sport Mediaset assure que le Napoli aurait bien avancé sur le dossier ! Cristiano Giuntoli, le directeur sportif napolitain, aurait trouvé un accord avec Osimhen alors que le LOSC demanderait au minimum 55 millions d'euros. Le buteur des Super Eagles pourrait ainsi remplacer Milik, annoncé sur le départ cet été.